Les actions de Capgemini augmentent à la suite de la vente des activités américaines après la réaction de l'ICE
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 13:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des détails du paragraphe 3) par Leo Marchandon

Les actions de Capgemini CAPP.PA ont augmenté de 2% lundi après que la société informatique française a déclaré qu'elle vendrait sa filiale américaine, qui a été confrontée à une réaction négative en France à propos d'un contrat signé l'année dernière avec l'U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

La société Capgemini, basée à Paris, a déclaré dimanche qu'elle céderait immédiatement Capgemini Government Solutions (CGS , ajoutant que les contraintes juridiques américaines concernant les contrats fédéraux classifiés l'empêchaient d'exercer un "contrôle approprié" sur ses opérations.

CGS a obtenu un contrat de l'ICE en décembre 2025 pour des opérations de recherche de personnes, qui utilisent l'analyse de données pour localiser des personnes à partir de dossiers financiers, de données téléphoniques et d'empreintes numériques.

Le ministre français des finances, Roland Lescure, avait exhorté Capgemini à faire preuve de transparence sur ses liens avec l'ICE lorsqu'un législateur de l'opposition avait soulevé la question au parlement.

La semaine dernière, dans une lettre adressée à son directeur général, dont Reuters a eu connaissance, le syndicat français CGT a demandé à Capgemini de cesser de travailler avec les institutions fédérales américaines et de procéder à un audit de tous les contrats conclus depuis 2007.

La CGT a déclaré à Reuters lundi que la vente ne répondait pas à ses demandes, car les 6 000 employés de Capgemini en Amérique du Nord pourraient encore fournir des services à des clients fédéraux.

Capgemini a déclaré dimanche que CGS ne représentait que 0,4 % de son chiffre d'affaires estimé pour 2025.

Capgemini a refusé de commenter au-delà de sa déclaration.

Valeurs associées

CAPGEMINI
132,5500 EUR Euronext Paris +1,03%
