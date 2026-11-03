Verizon et Ericsson s'allient pour intégrer l'IA à l'automatisation des RAN

L'opérateur télécoms américain Verizon et l'équipementier de réseaux suédois Ericsson annoncent collaborer pour faire progresser les réseaux autonomes en intégrant l'intelligence artificielle (IA) à l'automatisation des réseaux d'accès radio (RAN).

Cette nouvelle étape de leur partenariat de longue date prévoit le déploiement à l'échelle des États-Unis de l'Ericsson Intelligent Controller (EIC), qui permettra l'utilisation d'applications rApps intégrant nativement l'IA, développées par Ericsson et Verizon.

"La possibilité pour Verizon de développer ses propres applications rApps sur cette plateforme ouverte contribuera à franchir une nouvelle étape dans l'automatisation des réseaux, alors que nous nous préparons à la 6G", explique Matt Butz, vice-président chargé de la planification des réseaux chez Verizon.

Verizon prévoit de déployer l'EIC à l'échelle nationale dès cette année. L'opérateur compte également tester et déployer de nouvelles applications rApps, développées en interne ou par Ericsson, notamment Cell Anomaly Detector, Root Cause Explainer et Anomaly General Optimizer, afin d'améliorer les performances de son réseau et son efficacité opérationnelle.

L'EIC est une composante essentielle de l'Ericsson Intelligent Automation Platform (EIAP), la plateforme ouverte de gestion et d'automatisation des réseaux d'Ericsson, conçue pour les environnements ouverts, multifournisseurs et multitechnologies, et qui prend en charge l'ensemble des réseaux d'accès radio 4G et 5G (RAN), ainsi que les réseaux coeur d'Ericsson.