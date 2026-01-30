 Aller au contenu principal
Verizon en hausse après des perspectives de bénéfices annuels optimistes
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 12:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier - ** Les actions de l'entreprise de télécommunications Verizon Communications VZ.N ont augmenté de 4 % à 41,40 $ dans les échanges de pré-marché ** VZ affiche les ajouts trimestriels d'abonnés sans fil les plus élevés en six ans

** VZ a ajouté 616 000 abonnés mobiles postpayés au quatrième trimestre, un chiffre supérieur aux prévisions de 417 250 ajouts, selon FactSet

** La société prévoit un flux de trésorerie annuel libre d'au moins 21,5 milliards de dollars, supérieur aux attentes de 20,96 milliards de dollars, selon Visible Alpha

** Co prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 entre 4,90 et 4,95 dollars par action, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 4,76 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Elle a enregistré un chiffre d'affaires de 36,4 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, dépassant les estimations de 36,06 milliards de dollars

** L'action a augmenté de 1,9 % en 2025

Valeurs associées

VERIZON COMM
39,805 USD NYSE +0,98%
