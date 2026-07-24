Verizon en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juillet - ** L'action de l'opérateur mobile américain Verizon Communications VZ.N progresse de 3,8 % à 45,36 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions concernant le bénéfice par action ajusté annuel et le flux de trésorerie disponible

** La société a enregistré 184.000 nouveaux abonnés à des forfaits mobiles au deuxième trimestre, dépassant les estimations qui s'élevaient à 103.900 – données FactSet

** La société table désormais sur un BPA ajusté annuel compris entre 4,99 et 5,04 dollars, contre une prévision antérieure de 4,95 à 4,99 dollars

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, à 34,3 milliards de dollars, est inférieur aux estimations de 35,16 milliards de dollars; le BPA ajusté, à 1,30 dollar, dépasse les estimations de 1,27 dollar – données compilées par LSEG