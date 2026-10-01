Veritone s'effondre suite à une cession directe d'actions à prix très réduit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** L'action de Veritone ( VERI.O ), fournisseur de solutions d'IA pour les entreprises, a chuté de 19,3 % à 0,96 $ avant l'ouverture de la Bourse jeudi, suite à l'annonce d'une levée de fonds

** La société VERI, basée à Irvine, en Californie, a annoncé la vente de 20 millions d’actions dans le cadre d’une offre directe nominative, pour un produit brut de 15 millions de dollars

** Le prix d’offre de 0,75 dollar représente une décote de 37 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** VERI, qui compte environ 100,5 millions d’actions en circulation, utilisera le produit net pour rembourser et/ou restructurer une partie de sa dette convertible, ainsi que pour son fonds de roulement et à des fins générales

** Needham et Alliance Global Partners sont les co-agents de placement pour cette offre

** Jusqu'à mercredi, l’action a perdu 74 % depuis le début de l’année

** Parmi les quatre analystes qui couvrent le titre, trois recommandent "d'acheter" et un "de conserver"; l’objectif de cours médian est de 8 dollars, selon les données de LSEG