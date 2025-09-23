 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Veritone en hausse après l'ajout de contenu ESPN pour l'octroi de licences
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 15:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Les actions de la société de technologie d'IA Veritone VERI.O augmentent de 6,7 % à 6,1 $ avant la mise sur le marché

** Accord avec ESPN pour ajouter le contenu audio du championnat NCAA du diffuseur sportif à la plateforme de la société

** Veritone fournit des logiciels basés sur l'IA aux entreprises de médias, aux marques grand public et à d'autres organisations qui les aident à améliorer la portée de leur contenu, à recruter de meilleurs talents et à effectuer d'autres tâches plus efficacement

** L'accord permet à ESPN de monétiser les archives audio des matchs passés et des interviews, et de les fournir aux créateurs de contenu, aux annonceurs et aux sociétés de production en utilisant la plateforme de Veritone

** Le mois dernier, Veritone a dépassé les attentes grâce à un chiffre d'affaires du deuxième trimestre stimulé par la fourniture de services d'intelligence artificielle à l'armée de l'air américaine

** Jusqu'à la dernière clôture, VERI a progressé de 73,8 % depuis le début de l'année

