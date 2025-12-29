Verisk met fin à l'opération AccuLynx, d'un montant de 2,4 milliards de dollars, après un retard dans l'examen par la FTC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 5 et 8)

La société d'analyse de données Verisk VRSK.O a déclaré lundi qu'elle avait mis fin à son projet d'acquisition du fabricant de logiciels de toiture AccuLynx pour un montant de 2,35 milliards de dollars, en raison d'un retard dans l'examen de la réglementation.

Verisk a déclaré que sa décision faisait suite à une notification de la Federal Trade Commission des États-Unis selon laquelle l'agence n'avait pas terminé son examen de la transaction avant la date d'expiration du 26 décembre.

La société avait dévoilé son plan pour acquérir AccuLynx en juillet, une transaction qui devait initialement être finalisée au troisième trimestre 2025.

Verisk, qui avait repoussé la date de résiliation au 26 décembre, a annulé l'opération la semaine dernière, la fusion n'ayant pas été réalisée dans les délais.

"AccuLynx a notifié à Verisk qu'elle estimait que la résiliation de l'accord de fusion par Verisk n'était pas valable. Verisk n'est pas du tout d'accord avec cette affirmation et a l'intention de se défendre vigoureusement contre toute affirmation de ce type", a déclaré Verisk dans un communiqué.

AccuLynx et la FTC n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

L'opération étant terminée, Verisk a déclaré qu'elle prévoyait de racheter la dette de 1,5 milliard de dollars qui avait été émise dans le cadre de l'acquisition prévue.