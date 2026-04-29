Verisk dépasse les prévisions pour le premier trimestre grâce à une forte demande pour ses services d'analyse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Verisk Analytics VRSK.O a annoncé mercredi des résultats supérieurs aux prévisions pour le premier trimestre, grâce à la forte demande pour ses produits d'analyse de données utilisés par les assureurs pour évaluer les risques liés aux polices.

La demande résiliente en matière d'assurance, motivée par le besoin essentiel de couverture malgré les pressions inflationnistes liées à la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran, stimule la demande d'outils de données et d'analyse pour la souscription, le traitement des sinistres et la détection des fraudes.

Fondée en 1971, Verisk est une société d'analyse basée dans le New Jersey qui s'adresse principalement aux assureurs IARD, leur fournissant des modèles de catastrophes et des analyses prédictives pour les aider à évaluer les risques et à optimiser la tarification des polices.

Le chiffre d'affaires de la société lié à la souscription a augmenté de 3,8 % au cours du trimestre, tandis que celui lié aux sinistres a grimpé de 4,3 %, principalement grâce à une tarification plus élevée de ses produits d'analyse anti-fraude.

Les inquiétudes des investisseurs concernant l'intelligence artificielle continuent d'affecter le titre, qui a chuté de 21 % cette année.

Les analystes estiment toutefois que le risque est limité, car les données propriétaires de la société, fournies par les assureurs eux-mêmes, ne sont pas facilement accessibles ni reproductibles.

Le bénéfice par action ajusté de Verisk s'est élevé à 1,82 dollar au cours du trimestre considéré, dépassant les prévisions de 1,74 dollar, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 3,9 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 783 millions de dollars, contre des estimations de 771,4 millions de dollars.