Veris Residential va être privatisée dans le cadre d'une opération en numéraire de 3,4 milliards de dollars

Veris Residential VRE.N a accepté d'être racheté par un consortium dirigé par Affinius Capital et Vista Hill Partners dans le cadre d'une transaction en espèces d'une valeur de 3,4 milliards de dollars, y compris la dette, a déclaré lundi le fonds d'investissement immobilier multifamilial américain.

L'opération fait suite à un effort de cinq ans visant à se défaire des actifs de bureaux et à rationaliser l'entreprise, a déclaré le directeur général Mahbod Nia. Les actionnaires de Veris recevront 19 dollars pour chaque action qu'ils détiennent, ce qui représente une prime de 13,3 % par rapport au dernier cours de clôture. Les actions de Veris sont passées à 18,88 dollars dans les transactions de pré-marché.

La transaction sera financée par des fonds propres et de la dette, y compris un prêt-relais de 2,08 milliards de dollars, a déclaré Veris, ajoutant qu'elle suspendrait son dividende après l'avoir payé pour le premier trimestre se terminant le 31 mars.

Les sociétés de capital-investissement et les consortiums immobiliers ciblent les FPI pour des opérations de privatisation, en capitalisant sur les prix réduits des actions et les actifs stables. Kennedy-Wilson KW.N a accepté ce mois-ci d'être racheté par son directeur général William McMorrow et Fairfax Financial FFH.TO pour environ 1,5 milliard de dollars.

Au début du mois, Erez Asset Management, qui détient près de 5 % de Veris, avait demandé à la société d'envisager une vente et d'examiner les options stratégiques.

Veris, anciennement Mack-Cali Realty, a fait des progrès grâce à la vente d'actifs, à la réduction de la dette et aux améliorations opérationnelles, mais ses actions se négocient toujours bien en dessous de la valeur de ses propriétés sous-jacentes.

Fin 2022, Veris a rejeté les offres non sollicitées de Kushner Cos, l'entreprise familiale associée au gendre du président Donald Trump, Jared Kushner.

La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Veris et d'autres conditions de clôture habituelles.

J.P.Morgan et Morgan Stanley agissent en tant que conseillers financiers de Veris, tandis que Weil, Gotshal & Manges et Seyfarth Shaw sont ses conseillers juridiques.

Affinius Capital est un gestionnaire d'investissements immobiliers institutionnels et Vista Hill Partners est spécialisé dans les investissements immobiliers ciblés.