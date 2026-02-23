 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Veris Residential va être privatisée dans le cadre d'une opération en numéraire de 3,4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 15:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition de l'opération avec des conseils aux clients des médias sur le nouveau code d'emballage)

Veris Residential VRE.N a accepté d'être racheté par un consortium dirigé par Affinius Capital et Vista Hill Partners dans le cadre d'une transaction en espèces d'une valeur de 3,4 milliards de dollars, y compris la dette, a déclaré lundi le fonds d'investissement immobilier multifamilial américain.

L'opération fait suite à un effort de cinq ans visant à se défaire des actifs de bureaux et à rationaliser l'entreprise, a déclaré le directeur général Mahbod Nia. Les actionnaires de Veris recevront 19 dollars pour chaque action qu'ils détiennent, ce qui représente une prime de 13,3 % par rapport au dernier cours de clôture. Les actions de Veris sont passées à 18,88 dollars dans les transactions de pré-marché.

La transaction sera financée par des fonds propres et de la dette, y compris un prêt-relais de 2,08 milliards de dollars, a déclaré Veris, ajoutant qu'elle suspendrait son dividende après l'avoir payé pour le premier trimestre se terminant le 31 mars.

Les sociétés de capital-investissement et les consortiums immobiliers ciblent les FPI pour des opérations de privatisation, en capitalisant sur les prix réduits des actions et les actifs stables. Kennedy-Wilson KW.N a accepté ce mois-ci d'être racheté par son directeur général William McMorrow et Fairfax Financial FFH.TO pour environ 1,5 milliard de dollars.

Au début du mois, Erez Asset Management, qui détient près de 5 % de Veris, avait demandé à la société d'envisager une vente et d'examiner les options stratégiques.

Veris, anciennement Mack-Cali Realty, a fait des progrès grâce à la vente d'actifs, à la réduction de la dette et aux améliorations opérationnelles, mais ses actions se négocient toujours bien en dessous de la valeur de ses propriétés sous-jacentes.

Fin 2022, Veris a rejeté les offres non sollicitées de Kushner Cos, l'entreprise familiale associée au gendre du président Donald Trump, Jared Kushner.

La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Veris et d'autres conditions de clôture habituelles.

J.P.Morgan et Morgan Stanley agissent en tant que conseillers financiers de Veris, tandis que Weil, Gotshal & Manges et Seyfarth Shaw sont ses conseillers juridiques.

Affinius Capital est un gestionnaire d'investissements immobiliers institutionnels et Vista Hill Partners est spécialisé dans les investissements immobiliers ciblés.

Fusions / Acquisitions
Privatisation

Valeurs associées

FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS L
2 319,240 CAD TSX -0,80%
VERIS RESIDENTL
18,850 USD NYSE +12,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une enseigne de Wall Street est photographiée à l'extérieur du New York Stock Exchange à New York
    Wall Street ouvre en baisse avec l'incertitude douanière
    information fournie par Reuters 23.02.2026 15:47 

    La Bourse de New York a ouvert ‌en baisse lundi, alors que les investisseurs sont déstabilisés par le regain d'incertitude après l'annonce par ​Donald Trump de nouvelles surtaxes de 15%, à la suite d'une décision de la Cour suprême invalidant les droits de douane ... Lire la suite

  • Un drapeau ukrainien flotte au-dessus de Downing Street à Londres au Royaume-Uni
    Ukraine: Nouveaux pourparlers de paix en fin de semaine, selon le chef de cabinet de Zelensky
    information fournie par Reuters 23.02.2026 15:43 

    Une ‌nouvelle série de pourparlers visant ​à mettre fin à la guerre en Ukraine pourrait avoir lieu ​à la fin de la semaine, ​a déclaré lundi le ⁠chef de cabinet du président ‌Volodimir Zelensky aux médias ukrainiens. "Je pense que ce sera ​à ‌la fin de la ⁠semaine, ... Lire la suite

  • Des secouristes ukrainiens à Sofiivska Borshchagivka, en Ukraine, le 22 février 2026. ( AFP / HENRY NICHOLLS )
    Guerre en Ukraine : le coût de la reconstruction estimé à plus de 500 milliards d'euros
    information fournie par Boursorama avec Media Services 23.02.2026 15:42 

    Au-delà du coût financier, les conséquences humaines, socioéconomiques et environnementales de l'invasion russe seront ressenties "pendant des générations". Reconstruire l'Ukraine après la guerre qui l'opppose à la Russie depuis quatre ans coûtera environ 588 milliards ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : Risque de correction sous les résistances
    GE AEROSPACE : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 23.02.2026 15:40 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank