États-Unis: Les commandes à l'industrie pénalisées par l'aéronautique en décembre
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 17:10

Convention et exposition de la National Business Aviation Association (NBAA) à Orlando

Les nouvelles commandes à ‌l'industrie américaine ont reculé en décembre en raison d'une forte baisse des ​commandes d'avions commerciaux mais la demande a été compensée en partie par les investissements dans l'intelligence artificielle (IA).

Les commandes industrielles ont reculé de 0,7% après une ​hausse de 2,7% en novembre, a annoncé lundi le Bureau du recensement du département du ​Commerce.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu ⁠une baisse de 0,6% des commandes industrielles.

Les commandes ont progressé de ‌3,7% en glissement annuel en décembre. La publication du rapport a été retardée par le "shutdown" l'année dernière, qui a freiné ​la croissance du produit ‌intérieur brut au quatrième trimestre.

Le secteur manufacturier, qui représente ⁠10,1% de l'économie, a été paralysé par les droits de douane imposés par Donald Trump, qui, selon les chefs d'entreprise, ont augmenté les coûts ⁠pour les usines ‌et les consommateurs. Mais certains secteurs ont été soutenus par ⁠l'adoption rapide de l'IA.

Les commandes d'avions commerciaux ont chuté de 24,8% en ‌décembre après avoir bondi de 98,2% en novembre. Cette catégorie ⁠est extrêmement volatile. Bien que Boeing ait indiqué sur ⁠son site internet ‌avoir reçu 175 commandes d'avions en décembre, la plupart d'entre elles concernaient des ​modèles moins coûteux. Boeing a ‌reçu 164 commandes d'avions en novembre.

En dehors de l'IA, les investissements des entreprises ont ralenti au ​quatrième trimestre, mais une accélération est prévue cette année en raison des réductions d'impôts.

Le Bureau du recensement a également indiqué que les ⁠commandes de biens d'équipement non liés à la défense, à l'exclusion des avions, qui sont considérées comme un indicateur des dépenses d'équipement des entreprises, ont augmenté de 0,8% en décembre, au lieu de 0,6% comme initialement annoncé la semaine dernière.

(Rédigé par Lucia Mutikani, Mara Vîlcu pour la version française ; ​version française Kate Entringer)

