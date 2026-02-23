Crypto : la finance hybride — pourquoi elle vous concerne

CoinShares

La frontière entre finance traditionnelle et blockchain s'estompe rapidement. BlackRock, Franklin Templeton et les plus grandes banques mondiales déploient désormais leurs produits sur des réseaux décentralisés. Cette convergence, appelée « finance hybride » par le gestionnaire d'actifs numériques CoinShares, redéfinit la manière dont les actifs sont émis, échangés et conservés. Comprendre cette évolution est essentiel pour tout investisseur soucieux de l'avenir de son patrimoine.

La finance hybride n'est plus un concept théorique. BlackRock a lancé BUIDL, un fonds monétaire tokenisé sur ethereum qui dépasse le milliard de dollars d'actifs. Franklin Templeton gère un fonds obligataire on-chain. En Europe, Spiko propose des fonds monétaires tokenisés accessibles aux investisseurs particuliers. Ces initiatives ne sont pas des expérimentations marginales mais une transformation structurelle de l'industrie financière.

Les trois piliers de la finance hybride

La finance hybride repose sur trois composantes complémentaires :

Les infrastructures de règlement : les blockchains comme Ethereum et solana qui permettent des transactions instantanées, transparentes et programmables.

Les actifs tokenisés : obligations, actions, immobilier et matières premières représentés sous forme de tokens numériques.

Enfin, les protocoles de finance décentralisée : des applications qui automatisent le prêt, l'échange et la gestion d'actifs sans intermédiaire.

Les stablecoins : le pont entre deux mondes

Les stablecoins (des cryptos adossés à des devises traditionnelles, comme l'USDC de Circle pour le dollar ou l'EURCV de Société Générale pour l'euro) illustrent parfaitement cette convergence. Avec une capitalisation dépassant 200 milliards de dollars et des volumes quotidiens supérieurs à ceux de nombreuses bourses traditionnelles, ils sont devenus un maillon essentiel de l'infrastructure financière mondiale. Visa teste leur utilisation pour les paiements transfrontaliers. Des banques centrales du monde entier étudient leurs implications pour la politique monétaire.

Ce que cela signifie pour votre portefeuille

Investir dans les réseaux qui supportent cette transformation — Ethereum, Solana, Hyperliquid pour ne citer qu'eux — revient à investir dans l'infrastructure financière de demain. Un portefeuille incluant une allocation diversifiée aux actifs numériques capte la valeur créée par cette convergence. Les ETN régulés permettent d'accéder à cette exposition de manière simple, sans avoir à gérer directement des actifs numériques.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.