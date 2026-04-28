Verimatrix vise un retour à la croissance à horizon 2028
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 18:14
Sur une base recentrée sur l'anti-piratage, le chiffre d'affaires ressort à 10,3 MUSD, en hausse de 1%.
Dans un environnement de marché toujours exigeant, le groupe met en avant une dynamique commerciale solide, portée par la progression de ses offres d'abonnement ( 4%) et la bonne tenue des ventes de licences ( 17%). L'ARR abonnements progresse de 7% à 15,5 MUSD au 31 mars 2026, illustrant la montée en puissance des revenus récurrents.
Verimatrix poursuit par ailleurs la mise en oeuvre de son plan de transformation engagé en 2025, avec un recentrage stratégique sur son coeur de métier. Le groupe indique maintenir une approche disciplinée, axée sur l'exécution opérationnelle et une allocation sélective des ressources, dans un contexte de visibilité toujours limitée.
La société entend accélérer le développement de ses offres d'abonnement, tout en capitalisant sur sa base installée et en ciblant des segments à fort potentiel, notamment le sport et la protection des contenus numériques.
A horizon 2028, Verimatrix vise un retour à la croissance, une amélioration de l'EBITDA et un flux de trésorerie disponible positif.
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