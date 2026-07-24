Verimatrix, le recentrage sur l'antipiratage porte ses fruits

Malgré un chiffre d'affaires semestriel en repli, lié à sa transition stratégique, le spécialiste de la sécurité numérique a nettement réduit sa perte nette au premier semestre 2026. L'accord de refinancement de sa dette offre une bouffée d'oxygène financière majeure.

Verimatrix a publié ses résultats pour le premier semestre 2026, marquant une étape clé dans sa feuille de route stratégique. Sur son nouveau périmètre d'activité recentré sur l'Anti-Piracy (après la cession de sa ligne de produits XTD en février), le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 21,3 millions de dollars, en recul de 11% sur un an. En intégrant la contribution de XTD sur un mois, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 21,7 millions de dollars.

Ce repli s'explique principalement par une base de comparaison défavorable sur les ventes de licences (-26% à 6,7 millions de dollars). Toutefois, le groupe enregistre son troisième trimestre consécutif de croissance séquentielle, porté par le basculement vers le modèle Saas : les ventes d'abonnements progressent de 9% à 8,0 millions de dollars et l'ARR (revenu récurrent annuel) issu des abonnements grimpe de 11% sur un an pour atteindre 16,1 millions de dollars.

Fort d'une structure de coûts allégée et d'un bilan assaini, Verimatrix aborde la seconde moitié de l'année avec confiance. Le groupe mise notamment sur les segments de protection des contenus sportifs et du streaming pour accélérer.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, la direction vise un chiffre d'affaires Anti-Piracy en croissance et un EBITDA minimum de 3 millions de dollars, confirmant sa trajectoire de retour à la génération de flux de trésorerie disponible positifs à horizon 2028.