VERGNET : Vergnet signe un accord de distribution exclusive avec Sunman Energy et Innotec pour la commercialisation de panneaux photovoltaïques souples
information fournie par Actusnews 08/10/2025 à 17:45

Communiqué de presse

Vergnet signe un accord de distribution exclusive avec

Sunman Energy et Innotec pour la commercialisation

de panneaux photovoltaïques souples

Ormes, le 08 octobre 2025 – 17h45

Le groupe Vergnet , acteur reconnu dans les énergies renouvelables (éolien, solaire, solutions hybrides), annonce la conclusion d'un contrat de distribution tripartite avec Sunman Energy et Innotec , confiant à Vergnet l' exclusivité de la distribution en France des panneaux photovoltaïques souples (SMF520J-12X12UW) développés et fabriqués par Sunman Energy.

Ces modules photovoltaïques de nouvelle génération, particulièrement légers et flexibles, représentent une avancée technologique majeure en matière d'intégration solaire, notamment pour les toitures à faible charge admissible ou les infrastructures avec des limitations structurelles.

Grâce à ce partenariat stratégique, Vergnet assurera :

  • La distribution exclusive de ces modules solaires Sunman sur le territoire français selon la méthode d'installation « Plan de construction de tubes en aluminium pour toit plat ».
  • La mise en place d'un réseau de formation et d'accompagnement sur ce produit, dédié aux installateurs et partenaires.
  • La garantie d'une qualité de service et d'une disponibilité continue de ces produits, conformément aux standards internationaux.

Innotec , acteur reconnu dans le développement de produits innovants (mastics, adhésifs, lubrifiants, dégraissants, revêtements, etc.) accompagnera ce déploiement afin d'assurer l'implantation et la promotion de ces panneaux souples sur le marché français, en s'appuyant sur son expertise et son réseau.

Jérôme Gacoin, Président Directeur Général de Vergnet SA, déclare : « Ce partenariat illustre notre volonté de renforcer notre position dans le solaire et de proposer des solutions innovantes, adaptées aux besoins spécifiques du marché. Les panneaux souples de Sunman Energy constituent une rupture technologique qui ouvre de nouvelles perspectives pour l'intégration du photovoltaïque en France. »

Cet accord s'inscrit dans la stratégie de croissance et de diversification de Vergnet, visant à proposer des solutions toujours plus performantes, durables et accessibles pour accompagner la transition énergétique.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Hybrid Wizard, un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER). L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

À propos de Sunman

Sunman Energy est une société internationale spécialisée dans la conception et la fabrication de panneaux photovoltaïques souples et ultralégers, pionnière dans le développement de solutions solaires adaptées aux nouvelles contraintes de construction.

À propos d'Innotec

Innotec est une entreprise innovante spécialisée, depuis plus de 30 ans, dans le développement de technologies de produits performants pour les professionnels de la construction, de l'industrie et de la mobilité.

CONTACTS

Groupe Vergnet
Jérôme Gacoin
Président Directeur Général
investisseurs@vergnet.com 		Aelium
Solène Kennis
vergnet@aelium.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nG1tkZ1tZmiVm2mbY8ZunJeVZ2pklmKaZZKZlmRslseWcGthyZtqm5eYZnJlmW1m
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94480-cp_vergnet_partenariat-sunman-innotech_vd2.pdf

Valeurs associées

VERGNET
0,0002 EUR Euronext Paris 0,00%
