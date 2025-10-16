 Aller au contenu principal
Mastercard investit près de 250 millions d'euros en France dans trois centres de données
information fournie par Boursorama avec AFP 16/10/2025 à 12:31

( AFP / - )

( AFP / - )

Le géant américain du paiement Mastercard a annoncé jeudi un investissement de près de 250 millions d'euros dans trois nouveaux centres de données, et dit souhaiter devenir "un partenaire de la souveraineté numérique de l'Europe".

"En choisissant la France, Mastercard s’engage comme partenaire de l’Europe. Ces nouveaux data centers vont renforcer notre capacité à servir les acteurs économiques français et européens avec la fiabilité, la sécurité et la transparence qu’ils attendent de nous", a déclaré la directrice générale de Mastercard France Barbara Sessa, citée dans un communiqué.

"C’est aussi une reconnaissance du rôle central de la France dans l’innovation et la sécurité des paiements en Europe", a-t-elle ajouté.

L'enjeu de souveraineté est primordial dans l'écosystème des paiements.

Le concurrent français de Mastercard et de son compatriote Visa, le groupement Cartes bancaires (CB), arbore depuis récemment les couleurs bleu-blanc-rouge et a axé sa communication sur le "made in France".

Lors d'une transaction par carte, ces trois systèmes permettent à l'argent de transiter du compte de l'acheteur à celui du vendeur.

Le nouveau système de paiement Wero, porté notamment par les grandes banques françaises, fait régulièrement valoir de son côté sa dimension européenne.

Le ministre délégué chargé du Commerce extérieur Nicolas Forissier, également cité dans le communiqué, a salué une "excellente nouvelle pour notre compétitivité et pour l’avenir de l'économie européenne".

"Cet investissement majeur de Mastercard illustre la confiance renouvelée des grands acteurs mondiaux dans l'attractivité de la France", a-t-il souligné.

