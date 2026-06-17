Verastem en hausse alors qu'un traitement combiné montre des résultats préliminaires positifs dans le cancer du pancréas

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17 juin - ** Les actions de la société de biotechnologie Verastem Oncology VSTM.O progressent de 4,9% à 4,21 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que l’association de l’avutométinib, un traitement anticancéreux ciblé, et du défactinib, un médicament bloquant les signaux favorisant la croissance tumorale, a donné des premiers résultats encourageants dans le cancer du pancréas, une maladie à progression rapide et difficile à traiter

** Elle précise qu’une étude menée auprès de 29 patients nouvellement diagnostiqués a montré un taux de survie à six mois de 86% et une absence d’aggravation de la maladie chez 68% d’entre eux

** Elle précise que 52% des patients ont vu leurs tumeurs régresser; neuf patients poursuivent le traitement

** Les effets indésirables sont conformes à ceux observés lors d’études antérieures; aucun nouveau problème de sécurité n’a été signalé

** La société prévoit de poursuivre le développement en ciblant les mutations du gène KRAS, un facteur clé de la maladie

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse d’environ 48% depuis le début de l’année