Verallia prend acte de la décision de l'AGCM confirmant la conformité du groupe aux règles de concurrence
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 18:06

Verallia SA VRLA.PA :

* VERALLIA PREND ACTE DE LA DÉCISION DE L'AUTORITÉ ITALIENNE DE LA CONCURRENCE CONFIRMANT LA CONFORMITÉ TOTALE DU GROUPE AUX RÈGLES DE CONCURRENCE

* AUCUNE INFRACTION N'A ÉTÉ CONSTATÉE

* L'AGCM A DÉCIDÉ DE CLORE SANS SUITE L'INSTRUCTION OUVERTE EN 2023 CONCERNANT PLUSIEURS PRODUCTEURS DE VERRE

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

VERALLIA
22,9400 EUR Euronext Paris -0,43%
