Verallia prend acte de la décision de l'AGCM confirmant la conformité du groupe aux règles de concurrence

Verallia SA VRLA.PA :
* VERALLIA PREND ACTE DE LA DÉCISION DE L'AUTORITÉ ITALIENNE DE LA CONCURRENCE CONFIRMANT LA CONFORMITÉ TOTALE DU GROUPE AUX RÈGLES DE CONCURRENCE
* AUCUNE INFRACTION N'A ÉTÉ CONSTATÉE
* L'AGCM A DÉCIDÉ DE CLORE SANS SUITE L'INSTRUCTION OUVERTE EN 2023 CONCERNANT PLUSIEURS PRODUCTEURS DE VERRE
Texte original nBw9Dy6Pha Pour plus de détails, cliquez sur VRLA.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer