Verallia-Le CA recule de 2,1% au T3, objectifs annuels confirmés

Verallia VRLA.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en baisse de 2,1% au troisième trimestre, à 829 millions d'euros, l'entreprise citant une baisse des volumes, tout en confirmant ses objectifs annuels.

* Le groupe verrier français affiche également un Ebitda ajusté de 171,9 millions d'euros sur la période, contre 180,5 millions il y a un an, et une marge ajustée de 20,8%.

* "Après un premier semestre stable, notre activité a été pénalisée par un été peu favorable en Europe, entraînant un recul des volumes au troisième trimestre", déclare dans un communiqué Patrice Lucas, directeur général.

* "Dans un contexte d’inflation sur les coûts de l’énergie et des intrants, nous avons poursuivi nos efforts d’amélioration de la performance opérationnelle."

* Verallia annonce également que Stefan Borgas sera nommé président du conseil, sous réserve de l'approbation de sa nomination en qualité d’administrateur par l'assemblée générale des actionnaires 2027.

* Le groupe vise en 2026 un Ebitda ajusté d'environ 700

millions d'euros et un flux de trésorerie disponible d'environ 220 millions d'euros.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)