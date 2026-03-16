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Verallia : enfonce son plancher historique des 16,8E, danger...
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 17:03

Verallia (-3% à 16,6E) pulvérise ses planchers des 15 octobre 2020 (20,20E) puis 7/8 mars 2022 (20,00E), puis 3 avril 2020 (19,8E)... et désormais 17,25E puis 16,80E, le plus bas historique du 3 avril 2020.
Le titre rentre en territoire inconnu et le sauvetage des 16,8E d'ici la clôture est impératif : Verallia pourrait plonger vers 14,5E (division par 2 par rapport au 14/08/2025).

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VERALLIA
16,7000 EUR Euronext Paris -2,62%
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