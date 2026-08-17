Selon certaines sources, les États-Unis et le Canada tentent de trouver un terrain d'entente concernant d'éventuelles réductions des droits de douane sur les véhicules automobiles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les négociateurs commerciaux américains et canadiens discutaient d’une éventuelle réduction à 15 % des droits de douane imposés par le président Donald Trump sur les véhicules canadiens, après déduction de certaines valeurs de contenu, ont déclaré lundi deux sources proches des négociations, alors que l’échéance de mercredi approchait pour l’application de nouveaux droits de douane américains élevés sur 20 milliards de dollars d’autres produits canadiens.

Si un accord pouvait être conclu, cela marquerait une réduction significative par rapport au tarif de sécurité nationale actuel de 25 % au titre de la « section 232 » imposé par Trump sur les importations d’automobiles, qui menace de provoquer des arrêts de chaînes de montage au Canada .

Les responsables canadiens tentent d’éviter de nouveaux droits de douane américains de 50 % sur la bière, le vin, les produits laitiers et les produits du bois canadiens, y compris les crosses de hockey.