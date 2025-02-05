Verallia constitue un Comité Ad HOC pour examiner une potentielle offre de BWGI

Verallia SA VRLA.PA :
* CONSTITUTION D'UN COMITÉ AD HOC AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION S'EST RÉUNI LE 4 FÉVRIER SUITE À L'ANNONCE DE BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS CONFIRMANT QU'IL EXAMINE UNE POTENTIELLE OFFRE VISANT LA TOTALITÉ DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ QUE BWGI NE DÉTIENT PAS
* CE COMITÉ AD HOC SERA CHARGÉ D'ÉMETTRE UNE RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR L'INTÉRÊT DE L'OFFRE QUI POURRAIT ÊTRE SOUMISE PAR BWGI
Texte original Pour plus de détails, cliquez sur VRLA.PA
(Rédaction de Gdansk)
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