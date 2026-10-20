information fournie par Reuters • 20/10/2026 à 06:30

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SOLVAY SOLB.BR a abaissé lundi soir ses objectifs 2026, le groupe chimique belge prenant acte du fait que le conflit au Moyen-Orient et l'arrêt d'une usine de peroxyde en Arabie saoudite ont pesé sur ses résultats du seul troisième trimestre.

* VIRBAC VIRB.PA a annoncé lundi une hausse organique de 8,8% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, tout en confirmant ses objectifs annuels dans le haut de la fourchette.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS : nL8N4621GO

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)