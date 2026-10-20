L'Europe vue sur un nouveau recul, craintes sur la France et prudence vis-à-vis de la "tech"

Conséquences des affrontements survenus lors d'une journée nationale de manifestations contre le coût de la vie et la hausse des prix des carburants, à Marseille

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mardi à l'ouverture, la méfiance à l'égard de ‌l'intelligence artificielle (IA) venant s'ajouter aux craintes politiques et budgétaires en France.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,61% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,38% pour le Dax à ​Francfort, de 0,45% pour le FTSE à Londres et de 0,47% pour le Stoxx 600.

Les Bourses européennes devraient poursuivre leurs pertes de la veille, reflétant une fois de plus les inquiétudes des investisseurs à la suite des épisodes de violence et de pillage survenus au cours du week-end dans les principales villes françaises en marge de la mobilisation contre la vie chère.

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a annoncé lundi qu'il demandait l'instauration de ​couvre-feux localisés et partiels afin de tenter d'endiguer la violence, qui survient précisément au moment où les députés examinent le projet de budget pour 2027, un dossier particulièrement épineux visant à contribuer à la réduction du déficit, dans une Assemblée nationale sans majorité et à l'approche de l'élection ​présidentielle de l'année prochaine.

Les actifs français ont clairement ressenti le coup lundi, le CAC 40 clôturant sur ⁠un recul de plus de 1% et le rendement des obligations d'État (OAT) à 10 ans se rapprochant à nouveau du seuil psychologique des 5%.

Les inquiétudes ne devraient pas s'apaiser pour l'instant.

"À court ‌terme, une amélioration durable paraît peu probable sans avancées sur la trajectoire des finances publiques (...) La situation relève davantage d'un problème de crédibilité budgétaire et de capacité politique que d'une crise immédiate de solvabilité", estime Louise Girard, analyste chez XTB, soulignant également que si ces préoccupations peuvent inciter les investisseurs à privilégier d'autres marchés européens, la présence ​internationale des groupes du CAC 40 devrait atténuer leur exposition aux difficultés nationales.

La semaine ‌est en outre riche en événements susceptibles d'influencer la tendance. Tout d'abord, le secteur technologique donne de nouveaux signes d'inquiétude, particulièrement perceptibles sur les ⁠marchés asiatiques cette nuit, alors que plusieurs grandes capitalisations, dont Meta, doivent publier leurs résultats dans les prochains jours et que l'endettement lié à la course à l'IA suscite des réserves sur fond de hausse vertigineuse des coûts de financement à l'échelle mondiale.

Les investisseurs se demandent, explique Ninghui Liu, analyste chez State Street Investment Management, "si chaque dollar investi dans les dépenses d'investissement liées à l'IA rapporte plus que ce qu'il coûte de le ⁠financer".

Deux sources ont par ailleurs déclaré à Reuters ‌qu'OpenAI s'empressait d'obtenir des engagements de la part des investisseurs, ce qui met en évidence la concurrence acharnée avec son rival Anthropic pour lever des capitaux, dans un ⁠contexte marqué par la hausse des coûts d'emprunt et l'examen de plus en plus minutieux des valorisations des entreprises spécialisées dans l'IA.

Le front politique reste également un obstacle, les cours du pétrole frôlant à nouveau les ‌110 dollars le baril, dans un climat d'incertitude quant à la décision du président américain Donald Trump d'accorder ou non une dérogation aux sanctions sur certaines exportations énergétiques russes, tandis que ⁠les nouvelles hostilités au Moyen-Orient accentuent le risque de perturbations de l'approvisionnement.

Les Houthis du Yémen, alliés de l'Iran, ont déclaré lundi avoir lancé plusieurs ⁠attaques contre des cibles énergétiques, aéroportuaires et militaires saoudiennes, ‌notamment un site d'Aramco à Yanbu, le gisement pétrolier de Shayba, l'aéroport international de Ryad et l'aéroport d'Abha.

LES VALEURS À SUIVRE : [L8N4651KY]

À WALL STREET

Le Nasdaq et le S&P 500 ont rebondi lundi à Wall Street portés par ​le rebond des valeurs liées à l'IA après le fort mouvement de vente de la semaine dernière, tandis que ‌le recul des cours du pétrole a également soutenu la tendance.

L'indice Dow Jones a cédé 0,07%, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 0,41%, et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,11%.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse Tokyo ​recule de 1,36%, les investisseurs s'inquiétant des perspectives du secteur de la technologie.

Ces mêmes doutes plombent le Kospi sud-coréen, qui recule de 4,3%.

Elice, société spécialisée dans les infrastructures d'IA, chute par ailleurs de près de 30% par rapport à son prix d'introduction en Bourse.

Les actions reculent également en Chine, Pékin ayant maintenu ses taux directeurs inchangés, tandis que la publication, la veille, de chiffres du PIB meilleurs que prévu a tempéré ⁠les attentes concernant de nouvelles mesures de relance

L'indice CSI 300 des grandes capitalisations cède 1,21% et le SSE Composite de Shanghaï abandonne 0,6%.

La Bourse de Hong Kong perd 1,22%.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 1,9 point de base à 5,1168%, tandis que celui du titre à deux ans, en légère baisse, s'établit à 4,7548%.

Sur le marché des changes, le dollar perd 0,20% face à un panier de devises de référence après ses gains de la veille, et l'euro gagne 0,2% à 1,1232 dollar, même si la montée des risques politiques continue de susciter la prudence envers la devise du bloc.

PÉTROLE

Le Brent avance de 0,35% à 109,96 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,32% à 103,99 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 20 OCTOBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 06h00 Prix à la production septembre

- sur un mois +1,5% +1,1%

- sur un an +6,2% +5,3%

UK 06h00 Croissance des salaires août +3,6% +3,5%

DE 09h00 Indice ​ZEW du moral des octobre +30,0 +34,7

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(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)