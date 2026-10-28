Verallia confirme ses objectifs 2026 malgré un recul de son Ebitda au troisième trimestre

Le spécialiste des emballages en verre a enregistré un Ebitda ajusté de 172 millions d'euros au troisième trimestre 2026, contre 181 millions un an plus tôt, soit une marge de 20,8%, en baisse de 0,5 point. Sur les neuf premiers mois de l'année, l'Ebitda ajusté s'établit à 523 millions d'euros, contre 531 millions en 2025, tandis que la marge reste stable à 20,7%

La rentabilité du spécialiste des emballages en verre a été pénalisée par le recul des volumes, la réduction des stocks et un effet prix-mix défavorable. Ces pressions ont toutefois été partiellement compensées par les économies générées par son plan d'amélioration de la performance, qui atteignent 37 millions d'euros sur neuf mois, ainsi que par les premiers bénéfices des restructurations industrielles engagées en Europe.

Verallia a enregistré un chiffre d'affaires de 829 millions d'euros au troisième trimestre 2026, en baisse de 2,1% sur un an et de 3,1% à périmètre et taux de change constants. Ce repli s'explique principalement par une diminution des volumes de ventes, dans un contexte estival peu porteur en Europe, après une stabilité observée au premier semestre.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires du spécialiste des emballages en verre atteint 2,53 milliards d'euros, en recul de 1,6% par rapport à la même période de 2025. Les volumes restent néanmoins en légère progression sur cette période, hors Allemagne, où la contraction de l'activité était attendue.

Parallèlement, Verallia poursuit son désendettement, avec une dette nette ramenée à 1,74 milliard d'euros à fin septembre, contre 1,92 milliard un an auparavant. Son ratio d'endettement net s'améliore à 2,5 fois l'Ebitda ajusté, tandis que sa liquidité atteint 1,05 milliard d'euros.

Dans ce contexte, le groupe confirme ses objectifs pour 2026, visant un Ebitda ajusté d'environ 700 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible de 220 millions d'euros, hors décaissements liés aux restructurations industrielles.

Sur le plan stratégique, Verallia a également annoncé un partenariat avec Moët Hennessy pour développer des emballages en verre plus légers et durables. Enfin, Stefan Borgas devrait succéder à Michel Giannuzzi à la présidence du conseil d'administration en avril 2027, sous réserve de l'approbation des actionnaires.

Le groupe présentera ses orientations stratégiques lors de sa journée investisseurs du 18 novembre prochain.