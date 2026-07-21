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Verallia : coincé sous les 20,5 EUR depuis le 8 avril
information fournie par Zonebourse 21/07/2026 à 11:43

Le plafond de verre des 20,5 EUR est particulièrement résistant car Verallia vient de s'y casser le nez pour la 20ème fois en 4 mois.

Le titre retombe sous sa MM100 (19 EUR) et s'apprête à revenir tester le support de 18,50 EUR du 25 juin au 1er juillet.

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