Verallia : coincé sous les 20,5 EUR depuis le 8 avril

Le plafond de verre des 20,5 EUR est particulièrement résistant car Verallia vient de s'y casser le nez pour la 20ème fois en 4 mois.

Le titre retombe sous sa MM100 (19 EUR) et s'apprête à revenir tester le support de 18,50 EUR du 25 juin au 1er juillet.