 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 211,50
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Verallia abaisse ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 07:42

Verallia fait part d'un abaissement de ses perspectives 2025, avec un EBITDA ajusté désormais attendu autour de 700 millions d'euros (contre autour de 800 MEUR précédemment) et un free cash-flow autour de 150 MEUR (et non plus supérieur à 200 MEUR).

'L'environnement de marché s'est dégradé en août et septembre et la poursuite attendue de l'amélioration de la profitabilité au troisième trimestre ne s'est pas concrétisée', explique le fabricant d'emballages.

Malgré une poursuite de la hausse des volumes dans un contexte de consommation en retrait, son chiffre d'affaires s'est replié de 2,8% à 846 MEUR au troisième trimestre, en raison de la baisse des prix et de la détérioration du mix.

Son EBITDA ajusté s'est établi à 181 MEUR sur le trimestre écoulé, soit une marge en retrait de 0,8 point à 21,3%, ramenant le cumul sur les 9 mois premiers mois de l'année à 531,3 MEUR, soit une marge de 20,7% contre 24,3% un an auparavant.

Valeurs associées

VERALLIA
23,080 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Anaïs Belouassa-Cherifi, membre de La France Insoumise, le 26 juin 2023 à Lyon ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Municipales: la députée LFI Belouassa-Cherifi candidate à Lyon
    information fournie par AFP 23.10.2025 08:12 

    La députée La France insoumise du Rhône, Anaïs Belouassa-Cherifi, sera candidate aux élections municipales à Lyon l'année prochaine, notamment face au maire écologiste sortant Grégory Doucet et à l'ancien patron de l'OL Jean-Michel Aulas, a-t-elle annoncé jeudi ... Lire la suite

  • Le siège du groupe français de services de restauration et de gestion des installations Sodexo
    Sodexo dit prévoir un CA entre +1,5% et 2% en 2026, après +3,3% en 2025
    information fournie par Reuters 23.10.2025 08:10 

    Sodexo a annoncé jeudi prévoir une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 1,5 et 2% en 2026, après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 3,3% sur 2025. Le groupe dit également anticiper une marge d'exploitation 2026 légèrement inférieure ... Lire la suite

  • OVH GROUPE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    OVH GROUPE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 23.10.2025 08:03 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • Le contrat lié à la future constellation européenne de satellites Iris2 a contribué au bond des commandes du groupe de haute technologie Thales ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Thales: Iris2 dope les commandes et sauve des emplois dans le spatial
    information fournie par AFP 23.10.2025 08:01 

    Le contrat lié à la future constellation européenne de satellites Iris2 a contribué au bond des commandes du groupe de haute technologie Thales , jusqu’ici porté surtout par la défense, assurant l'arrêt des suppressions de postes dans la branche spatiale. D’un ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank