Boeing: nouvel échec des négociations avec le syndicat, après 80 jours de grève

( AFP / JASON REDMOND )

Les négociations qui se déroulaient depuis lundi entre le constructeur aéronautique Boeing et le syndicat représentant les quelque 3.200 grévistes de plusieurs usines d'appareils militaires ont de nouveau échoué, a annoncé l'avionneur mercredi.

La grève dure depuis 80 jours.

"Après avoir passé deux jours avec un médiateur fédéral, nous avons présenté au syndicat une offre remaniée de contrat social qui tient compte des retours que nous avions eu de votre part -nos équipiers", a expliqué mercredi Dan Gillian, responsable de la branche Boeing Air Dominance, dans un message adressé aux grévistes.

"Malheureusement, après avoir parlé pendant plusieurs semaines de votre processus démocratique, les dirigeants de l'IAM (syndicat des machinistes, NDLR) refuse de vous permettre de voter sur cette offre et d'avoir la chance de mettre un terme à la grève", a-t-il ajouté, assurant qu'en cas d'acceptation de cette offre, le travail pourrait reprendre d'ici mardi.

"Nous ne soumettrons pas l'offre de Boeing au vote", a rapidement réagi le syndicat.

Un peu plus tard, dans un communiqué, il a dénoncé le fait que, "après tout ce temps, l'entreprise est revenue avec une offre de cinq ans qui n'est rien d'autre qu'irrespectueuse envers nos adhérents".

Hasard du calendrier, un employé en grève a dénoncé mercredi, lors de son audition au Sénat, le refus de Boeing de réévaluer son offre "médiocre" et de tenir compte notamment de l'augmentation du coût de la vie.

L'avionneur "nous montre le peu de valeur que nous avons" pour lui, a clamé Joshua Arnold, qui travaille sur le programme du chasseur F/A-18. "Ils mettent leurs profits avant ceux qui leur ont permis de dégager ces bénéfices."

Depuis le 4 août, environ 3.200 employés de sites à St.Louis et St.Charles dans le Missouri, et à Mascoutah dans l'Illinois, ont arrêté le travail.

Sont notamment fabriqués dans ces usines les avions de combat F-15 et F-18, le système de formation pour les pilotes T-7 Red Hawk, ainsi que le drone MQ-25.

"Nous estimons que vous avez le droit de savoir exactement ce que notre nouvelle offre inclut", a relevé M. Gillian, affirmant que des "ajustements" ont été réalisés sur des "points cruciaux" comme des bonus supplémentaires et certains salaires.

Les négociateurs du groupe et du syndicat sont déjà tombés d'accord à plusieurs reprises depuis cet été sur un projet de contrat social de cinq ans mais les adhérents ont systématiquement voté non. Le dernier refus date du 12 septembre.

Le syndicat avait lui-même élaboré une version, après consultation de ses membres, mais celle-ci a été refusée par Boeing.

Plusieurs rounds de discussions, désormais sous l'égide d'une médiation fédérale, n'ont toujours pas permis de sortir de l'impasse.

M. Gillian avait indiqué le 2 octobre dans un message aux employés s'attendre à ce que la grève dure encore "des semaines ou même des mois".

Boeing a activé le 4 septembre son plan de gestion de crise en cas de grève, lançant le recrutement d'ouvriers "permanents" pour remplacer les grévistes.

Début octobre, la seconde phase a été engagée: élargissement des catégories d'emplois concernées par ces recrutements et identification des tâches pouvant être effectuées "plus efficacement par des tiers", c'est-à-dire des sous-traitants.

Outre la perte de salaires, les grévistes devraient perdre leur couverture d'assurance maladie début novembre.