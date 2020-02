Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia vise un CA €300 à 400 mlns dans le démantèlement et les déchets nucléaires en 2023 Reuters • 28/02/2020 à 12:26









28 février (Reuters) - * VEOLIA VISE UN CA €300 À 400 MLNS DANS LE DÉMANTÈLEMENT ET LES DÉCHETS NUCLÉAIRES EN 2023 CONTRE 150 MLNS ACTUELLEMENT-PDG

Valeurs associées VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -3.28%