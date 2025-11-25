 Aller au contenu principal
Veolia veut devenir le leader européen du chauffage urbain d'ici 2030
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 13:48

Affirmant 'ouvrir la voie dans la transformation des réseaux de chaleur', Veolia affirme son ambition de devenir le leader européen du chauffage urbain d'ici 2030 et d'éliminer complètement le charbon de l'ensemble de ses sites énergétiques sur le continent.

Cette ambition s'appuie sur la croissance de ses activités existantes en matière de chaleur urbaine combinée à une nouvelle offre 'Ecothermal Grid' couvrant notamment les réseaux de petite taille, et vise un chiffre d'affaires de 350 MEUR d'ici 2030.

Le groupe explique que son offre innovante 'Ecothermal Grid' est basée sur une approche globale du chauffage urbain neutre en carbone, à travers la décarbonation des réseaux existants et le développement de nouvelles infrastructures.

'Le marché du chauffage urbain connaît une expansion rapide en Europe. Evalué à 60 milliards d'euros en 2023, il devrait atteindre 80 MdsEUR d'ici 2030', souligne Veolia, qui met en avant une forte dynamique réglementaire.

Avec près de 500 réseaux de chaleur en Europe desservant 7 millions de clients (soit 9% des Européens) et une efficacité moyenne de 88% (contre 75% en moyenne en Europe), Veolia affirme avoir déjà contribué à réduire de près de 2 Mt de CO? entre 2021 et 2024.

