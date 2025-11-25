 Aller au contenu principal
Veolia voit des perspectives pour le chauffage urbain au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 15:30

Veolia annonce un portefeuille de projets d'une valeur de 1 milliard de livres sterling qui devraient être attribués d'ici 2030 (dont 210 MGBP déjà attribués en 2025) dans le cadre du déploiement, au Royaume-Uni, de sa nouvelle offre dans le chauffage urbain 'Ecothermal Grid'.

'Cette démarche s'inscrit dans la volonté de l'entreprise de renforcer sa présence dans le domaine du chauffage urbain au Royaume-Uni, avec un mix de sources d'énergie pour fournir un chauffage et un refroidissement neutres en carbone', explique-t-il.

Veolia souligne qu'en 2024, seulement environ 3% des besoins en chauffage du Royaume-Uni sont couverts par les réseaux de chauffage urbain, mais que l'objectif du gouvernement est d'atteindre 20% d'ici 2050 afin de soutenir les objectifs nationaux de décarbonation.

'Avec cet objectif, le besoin du Royaume-Uni en nouveaux projets de chauffage urbain n'a jamais été aussi fort et la valeur marchande potentielle des réseaux de chauffage urbain dans le pays est d'environ 80 MdsGBP', estime le groupe français.

