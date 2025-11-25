Veolia voit des perspectives pour le chauffage urbain au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 15:30
'Cette démarche s'inscrit dans la volonté de l'entreprise de renforcer sa présence dans le domaine du chauffage urbain au Royaume-Uni, avec un mix de sources d'énergie pour fournir un chauffage et un refroidissement neutres en carbone', explique-t-il.
Veolia souligne qu'en 2024, seulement environ 3% des besoins en chauffage du Royaume-Uni sont couverts par les réseaux de chauffage urbain, mais que l'objectif du gouvernement est d'atteindre 20% d'ici 2050 afin de soutenir les objectifs nationaux de décarbonation.
'Avec cet objectif, le besoin du Royaume-Uni en nouveaux projets de chauffage urbain n'a jamais été aussi fort et la valeur marchande potentielle des réseaux de chauffage urbain dans le pays est d'environ 80 MdsGBP', estime le groupe français.
Valeurs associées
|29,0700 EUR
|Euronext Paris
|+1,18%
A lire aussi
-
"Je pense que nous allons y arriver", a déclaré mardi le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, à propos d'une adoption des budgets de l'État et de la Sécurité sociale par le Parlement avant fin décembre. "Nous avons besoin de faire avancer le pays ... Lire la suite
-
Un mois après le casse spectaculaire au musée du Louvre, quatre nouveaux suspects ont été interpellés et vont être interrogés par les enquêteurs, qui n'ont pas réussi jusqu'ici à retrouver la trace des précieux bijoux. Ces deux hommes, âgés de 38 et 39 ans, et ... Lire la suite
-
L'édition 2025 des Investor Awards, organisée par BoursoBank, s'est déroulée mardi 4 novembre au Musée du quai Branly – Jacques Chirac et a été diffusée en direct sur le site Boursorama.com. Investisseurs particuliers et professionnels se sont mobilisés en nombre ... Lire la suite
-
Images à l'extérieur de la direction de la police judiciaire, à Paris, alors que quatre personnes supplémentaires, deux hommes âgés de 38 et 39 ans, et deux femmes âgées de 31 et 40 ans, ont été interpellées dans l'enquête sur le casse du Louvre en octobre. IMAGES ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer