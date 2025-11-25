Uber ajoute PacSun, Camping World et Lush à ses applications
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 15:50
Cette semaine, les clients à travers les Etats-Unis peuvent désormais commander des articles à des centaines de points de vente PacSun, Camping World et Lush via les applications Uber, Uber Eats et Postmates.
'Ils peuvent trouver des articles allant des produits de mode et de beauté, aux équipements d'extérieur, en passant par l'emballage et les essentiels de bureau, le tout livré avec la fiabilité Uber', poursuit la plateforme.
Cette annonce s'inscrit dans l'expansion continue d'Uber : depuis le début de l'année, il a ajouté plus d'un millier de nouveaux détaillants à travers le monde, ainsi que plus de 50 000 points de vente rien qu'aux Etats-Unis.
Valeurs associées
|82,750 USD
|NYSE
|-1,06%
