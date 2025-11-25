Wall Street ouvre sans direction claire, digère de nouveaux indicateurs économiques

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 19 novembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mardi, reprenant son souffle après son bond de la veille alimenté par les espoirs de baisse de taux de la Fed, tout en accueillant de nouvelles données économiques.

Dans les premiers échanges, l'indice Nasdaq perdait 0,30% et l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,11%. Le Dow Jones prenait 0,28%.

