Wall Street ouvre en ordre dispersé, Alphabet frôle une capitalisation de $4.000 mds

Un panneau de signalisation du métro Wall Street à New York

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mardi, les investisseurs analysant une série de données économiques retardées qui ne devraient pas remettre en cause les paris sur une baisse des taux d'intérêt en décembre.

Malgré les récentes incertitudes liées à la technologie, Alphabet frôle mardi les 4.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 109,81 points, soit 0,24% à 46.558,08 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,12% à 6.697,36 points.

Après un net rebond la veille, le Nasdaq Composite cède 0,39%, soit 89,14 points, à 22.782,87 points.

Les chiffres des ventes au détail aux États-Unis pour le mois de septembre, publiés mardi avec retard en raison du "shutdown" de l'administration fédérale, montrent un ralentissement plus marqué que prévu, ce qui devrait conforter les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt le mois prochain, la banque centrale américaine s'inquiétant de l'état de l'économie.

Les prix à la production, autre indicateur officiel publié peu avant l'ouverture et également retardé par l'impasse budgétaire de plus de 40 jours, affichent quant à eux une hausse en septembre, mais celle-ci était attendue par les économistes.

Les marchés anticipent une baisse d'un quart de point de pourcentage de l'objectif de taux des "fed funds", qui se situe actuellement dans une fourchette de 3,75% à 4,00%,

"Faire une pause dans les baisses de taux nuirait probablement davantage au moral que cela ne l'aiderait, mais Jerome Powell n'a pas besoin d'être le Grinch qui a volé Noël", a déclaré Brian Jacobsen, chef économiste chez Annex Wealth Management.

Le gouverneur de la Réserve fédérale Stephen Miran a pour sa part déclaré mardi lors d'une interview que la détérioration du marché de l'emploi était liée à une politique monétaire trop restrictive.

Les investisseurs restent également attentifs aux poids lourds du secteur technologique, alors qu'Alphabet (+1,47) frôle la barre des 4.000 milliards de dollars de valorisation boursière. Selon The information, Meta est en pourparlers avec le géant américain dans le cadre d'un investissement de plusieurs milliards de dollars dans les puces TPU du groupe destinées à l'IA, ce qui ferait de Google un sérieux concurrent de NVIDIA (-5,17%).

Les investisseurs digèrent en outre une avalanche de résultats dans le secteur du détail, à quelques jours de la fête de Thanksgiving, qui marque le début de la saison des achats de Noël.

L'opérateur américain de grands magasins Kohl's, qui a déclaré mardi viser des résultats meilleurs que prévu pour l'ensemble de l'année, grimpe de plus de 31% dans les premiers échanges.

Abercrombie & Fitch, qui s'est montré plus optimiste mardi sur ses prévisions de bénéfice et de ventes pour l'année, s'envole quant à lui de 19%.

Best Buy prend pour sa part 2,6%, le détaillant de matériel électronique ayant relevé ses prévisions annuelles, misant sur une forte demande pendant les fêtes.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)