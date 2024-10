Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Veolia: un projet de dessalement d'eau de mer au Maroc information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 18:36









(CercleFinance.com) - Veolia et le Royaume du Maroc ont signé un protocole d'accord pour la mise en place d'un partenariat stratégique visant à développer en exclusivité un projet de dessalement d'eau de mer qui sera le plus grand d'Afrique et le deuxième plus grand au monde.



Il permettra de sécuriser l'approvisionnement en eau potable des régions du Royaume particulièrement touchées par la sécheresse.



Situé à proximité de Rabat sur la côte atlantique, le projet comprendra la construction, le financement et l'exploitation, par Veolia durant 35 ans, d'une usine de dessalement d'eau de mer.



D'une capacité de 822 000 m3 d'eau potable par jour soit 300 millions de m3 par an, elle sera destinée à approvisionner les régions de Rabat-Salé-Kénitra et de Fès-Meknès pour couvrir les besoins en eau de près de 9,3 millions d'habitants.



Estelle Brachlianoff, Directrice générale de Veolia, a déclaré : 'Nous sommes pleinement conscients de l'urgence de la situation et fiers de contribuer à ce projet majeur, qui renforcera la résilience hydrique du pays.”





