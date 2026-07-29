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Veolia signe un contrat de 12 ans avec le Grand Verdun
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 08:34
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Veolia Environnement SA VIE.PA :

* SIGNE UN CONTRAT DE 12 ANS AVEC LE GRAND VERDUN POUR MODERNISER LA GESTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

* CONTRAT D'UN MONTANT DE 68,6 MILLIONS D'EUROS

Pour plus de détails, cliquez sur VIE.PA

(Rédaction de Gdansk)

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