Veolia signe un contrat de 12 ans avec le Grand Verdun

Veolia Environnement SA VIE.PA :

* SIGNE UN CONTRAT DE 12 ANS AVEC LE GRAND VERDUN POUR MODERNISER LA GESTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

* CONTRAT D'UN MONTANT DE 68,6 MILLIONS D'EUROS

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(Rédaction de Gdansk)