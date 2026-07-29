Veolia signe un contrat de 12 ans avec le Grand Verdun

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information fournie par Boursorama avec Media Services•29.07.2026•10:47•
"C'est une bataille très importante parce que la jeunesse, c'est l'avenir", a justifié le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, ce mercredi 29 juillet sur Europe 1/CNews. C'est "la seule demande que j'ai faite" au Premier ministre. Le ministre du Travail, ...
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information fournie par Zonebourse•29.07.2026•10:25•
Winamp a conclu un partenariat stratégique avec Deezer afin de lancer, au premier semestre 2027, son futur service d'abonnement musical premium. Grâce à la technologie de streaming en marque blanche et au catalogue mondial de Deezer, le groupe entend relancer son ...
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information fournie par Zonebourse•29.07.2026•10:25•
L'analyste reste à l'achat sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 72 EUR. Berenberg rapporte que les résultats du deuxième trimestre d'Exosens ont renforcé sa conviction quant à la demande liée aux drones. En effet, la forte progression des activités ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•29.07.2026•10:15•
Le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé mercredi la liquidation judiciaire de l'usine Fibre Excellence de Tarascon (Bouches-du-Rhône), qui emploie 270 salariés, mais n'a pas rendu pour l'instant sa décision concernant l'autre usine du groupe de pâte à papier, ...
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