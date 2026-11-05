Veolia signe environ €200 mlns de contrats à Oman et aux EAU

information fournie par Reuters • 05.11.2026 • 08:50 •

Leonardo a relevé jeudi ‌ses prévisions annuelles de commandes, pour la deuxième fois cette année, après ​avoir enregistré une forte croissance de son bénéfice au cours des neuf premiers mois. Le groupe italien de l'aérospatiale et de la défense a déclaré qu'il ... Lire la suite