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Veolia signe environ €200 mlns de contrats à Oman et aux EAU
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 07:33

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Veolia Environnement SA VIE.PA :

* MISE EN VIGUEUR PROJET DU PROJECT DE DESSALEMENT D'AL HAMRIYAH AUX ÉMIRATS ARABES UNIS DONT VEOLIA FOURNIRA LA TECHNOLOGIE

* DEUX CONTRATS DANS LE DESSALEMENT D'UNE VALEUR GLOBALE DE PRÈS DE €200 MLNS AU MOYEN-ORIENT

* CONTRAT D'EXPLOITATION DE L’USINE DE DESSALEMENT D'AL ASILAH EN OMAN POUR CINQ ANS

Pour plus de détails, cliquez sur VIE.PA

(Rédaction de Gdansk)

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