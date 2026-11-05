Veolia signe environ €200 mlns de contrats à Oman et aux EAU

Veolia Environnement SA VIE.PA :
* MISE EN VIGUEUR PROJET DU PROJECT DE DESSALEMENT D'AL HAMRIYAH AUX ÉMIRATS ARABES UNIS DONT VEOLIA FOURNIRA LA TECHNOLOGIE
* DEUX CONTRATS DANS LE DESSALEMENT D'UNE VALEUR GLOBALE DE PRÈS DE €200 MLNS AU MOYEN-ORIENT
* CONTRAT D'EXPLOITATION DE L’USINE DE DESSALEMENT D'AL ASILAH EN OMAN POUR CINQ ANS
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(Rédaction de Gdansk)
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