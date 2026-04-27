information fournie par Reuters • 27/04/2026 à 08:35

Veolia-Projet avec Amazon pour refroidir les centres de données

Veolia VIE.PA :

* COLLABORE AVEC AMAZON POUR DÉPLOYER LA RÉUTILISATION DES EAUX USÉES POUR LE REFROIDISSEMENT DES DATA CENTERS

* LA PREMIÈRE INSTALLATION DEVRAIT ÊTRE OPÉRATIONNELLE EN 2027

Texte original nBw17ltgya Pour plus de détails, cliquez sur VIE.PA

(Rédaction de Gdansk)