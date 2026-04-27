Veolia-Projet avec Amazon pour refroidir les centres de données

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information fournie par Boursorama avec AFP•28.04.2026•11:14•
Le nombre de permis de construire accordés en mars pour des logements a bondi de 33% par rapport au mois précédent, pour s'établir à 43.144 autorisations, selon les données provisoires publiées mardi par le ministère de la Ville et du Logement. Ce niveau "est proche ...
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La Bourse de Paris hésite sur la marche à suivre mardi, à la veille de deux jours d'annonces qui vont faire bouger les marchés, à savoir les résulats des géants de la tech aux Etats-Unis et les réunions des banques centrales. A 10H35, après des débuts hésitants, ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•28.04.2026•10:57•
Cette décision est une nouvelle illustration de la politique du gouvernement américain, ouvertement opposé au développement de nouvelles capacités éoliennes offshore aux États-Unis. L'administration Trump poursuit son combat contre les énergies renouvelables, et ...
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