Réunion de la Fed : les marchés vont-ils suivre les faucons ?

Kevin Warsh, lors du Comité monétaire de juin 2026. (Crédits: Federal Reserve)

Tribune écrite par DWS

Comme nous l'anticipions, tout comme la plupart des observateurs, la réunion du FOMC de juillet n'a donné lieu à aucun changement des taux directeurs. Comme nous l'anticipions également, des voix dissidentes se sont exprimées. Beth Hammack, Neel Kashkari et Lorie Logan ont voté en faveur d'une hausse des taux, une position qu'elles avaient clairement affichée avant la réunion. Un seul mot a été modifié dans le communiqué : la Fed « continue » de maintenir des réserves abondantes, au lieu de les « réaffirmer ». La croissance a été qualifiée de « solide », et l'inflation de «élevée». Comme nous l'avait indiqué le président de la Fed, Warsh, le rapport décevant sur l'inflation de juin ne signifie en rien une « mission accomplie ».



Lors de la conférence de presse, Warsh a réaffirmé son engagement, déclarant : «Il n'y a qu'un seul objectif, et c'est deux pour cent.» Concernant la hausse des rendements depuis la dernière réunion, Warsh a estimé que les marchés semblaient s'ajuster à l'absence de forward guidance. Il a toutefois précisé que cette évolution n'en était qu'à ses débuts, car elle « nécessite une certaine transition ».

Il attend un message «non filtré» ou «direct» de la part des marchés. Warsh a néanmoins reconnu que le resserrement des conditions de marché avait, dans une certaine mesure, aidé les banquiers centraux, tout en précisant qu'ils ne cautionnaient aucune direction particulière. S'agissant des taux directeurs, Warsh a indiqué que les décisions importantes devaient être prises en anticipant l'avenir. Il a ajouté que des taux plus élevés pourraient faire partie de la solution face à une inflation plus forte, signe clair qu'une hausse des taux reste sur la table si nécessaire. Il a également souligné les progrès réalisés sur les anticipations d'inflation, indiquant que la posture restrictive de la Fed produit les effets escomptés. Il a néanmoins précisé qu'il ne se fiait pas à une seule mesure de l'inflation. Il s'est toutefois abstenu d'en dire davantage sur sa réflexion à ce sujet.

Nouvelles zone d'ambiguïté

Dans l'ensemble, le ton restrictif de cette réunion laisse à nouveau place à des zones d'ambiguïté. Une hausse des taux reste envisageable, l'objectif d'inflation demeure la priorité absolue, et les marchés commencent à se comporter comme attendu, faisant ainsi une partie du travail de la Fed à sa place. Cette posture flirte néanmoins avec la frontière ténue entre vigilance et excès de confiance. Le nouveau président de la Fed pourrait bientôt être mis à l'épreuve par les marchés. Ceux-ci pourraient retirer leur soutien en excluant toute hausse des taux de leurs anticipations, ou au contraire se préparer à une hausse de l'inflation en faisant grimper significativement les rendements. Cela pourrait provoquer une réaction que la Fed a écartée lors de cette réunion. Les progrès observés sur les anticipations d'inflation suggèrent par ailleurs un besoin limité de hausses de taux, d'autant que les taux directeurs actuels devraient déjà freiner l'économie réelle.

Nous continuons de penser qu'un taux d'inflation plus bas est nécessaire pour justifier le maintien des taux d'intérêt actuels, rapport après rapport. Cela pourrait s'expliquer par une désinflation liée aux droits de douane, des prix du pétrole fluctuants, des ajustements statistiques, ainsi qu'une croissance proche de son potentiel plutôt que nettement supérieure à celui-ci. L'impact des dépenses liées à l'IA reste, quant à lui, incertain. Cela dit, nous soulignons que certains facteurs déterminant l'inflation dépendent d'influences externes imprévisibles. Le risque pesant sur les taux directeurs demeure donc également orienté à la hausse. À court terme néanmoins, les déclarations des membres votants du FOMC semblent plus instructives que de longues conférences de presse.