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Veolia place pour 1,15 MdEUR d'obligations senior
information fournie par Zonebourse 27/08/2026 à 07:03
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Veolia annonce avoir réalisé un nouveau placement obligataire en deux tranches senior pour un total de 1,15 MdEUR, de respectivement 650 MEUR à quatre ans, portant un coupon de 3,678%, et 500 MEUR à huit ans, portant un coupon de 4,088%. L'opération a attiré plus de 250 ordres pour un montant total atteignant 3,4 MdsEUR.

Selon le groupe de services aux collectivités, "ce niveau élevé de sursouscription, la qualité des investisseurs et les très bonnes conditions obtenues témoignent de la perception très positive de la signature de Veolia et de ses perspectives de croissance à l'international ainsi que de sa solidité financière".

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