La Bourse de Paris plombée par l'incertitude politique et les résultats d'entreprises

Les marchés boursiers mondiaux sont parvenus mercredi à battre quelques records ( AFP / Eric PIERMONT )

La Bourse de Paris a fini en net recul jeudi, plombée par les inquiétudes croissantes des investisseurs concernant la situation budgétaire et politique de la France, et par des résultats d'entreprises mal reçus.

Le CAC 40 a reculé de 1,68%, à 8.319,87 points soit un recul de 142,52 points. La veille, le panier des 40 valeurs françaises avait pris 0,27% à 8.462,39 points, en hausse de 23,19 points.

L'indice parisien a nettement plus reculé que ses homologues européens.

Il a "été particulièrement pénalisé par les incertitudes politiques et budgétaires en France", explique à l'AFP Isabelle de Gavoty, gérante actions à AllianzGI.

A un peu plus d'un mois de la présentation du dernier projet de budget du quinquennat, qu'il devra faire passer malgré l'absence de majorité au Parlement, le Premier ministre Sébastien Lecornu n'a pas encore fixé d'objectif de déficit pour 2027.

Mais "les investisseurs se rendent bien compte que s'il veut maximiser les chances d'adopter un budget, on risque d'avoir un effort budgétaire plus limité pour réduire les déficits", estime-t-elle.

Or "la détérioration de la situation budgétaire française apparaît comme une source de risque croissante pour les investisseurs".

D'autant que l'agence Fitch mettra à jour vendredi soir sa notation de la dette hexagonale, dans un contexte économique toujours difficile, à huit mois de l'élection présidentielle.

Dans ce contexte de doutes croissants, les actions des banques françaises, qui détiennent massivement de la dette hexagonale, ont reculé: BNP Paribas a perdu 4,79% à 100,66 euros, Société Générale 4,99% à 71,03 euros et Credit Agricole 3,97% à 18,26 euros.

Côté obligataire, le rendement de l'obligation française à échéance dix ans a atteint 4,10%, contre 4,09% la veille en clôture.

Pernod Ricard dégringole

Le groupe Pernod Ricard a vu son bénéfice annuel amputé d'un quart (26%) à 1,2 milliard d'euros, marqué par la faiblesse des marchés américain et chinois, des droits de douane et des coûts en hausse ainsi qu'un effet de change défavorable.

Son titre a chuté de 4,59% à 64,50 euros.

Eiffage déçoit

Dans le BTP, Eiffage a également nettement reculé (-7,40% à 108,80 euros) après l'annonce d'un bénéfice en hausse au premier semestre de +12% sur un an à 342 millions d’euros, pour un chiffre d'affaires de +2,3% à 12,2 milliards d'euros.

"Un flux de trésorerie disponible relativement modeste, ainsi qu’une perspective à court terme légèrement prudente, pourraient atténuer la réaction face à une publication par ailleurs solide", observent les analystes de Jefferies.

Nvidia profite aux semi-conducteurs

Autre point d'attention majeur des marchés: les résultats stratosphériques de Nvidia, première capitalisation mondiale, qui font grimper les valeurs tech sur toutes les places financières.

A Paris, STMicroelectronics a pris 2,92% à 43,58 euros, et Soitec 2,31% à 110,50 euros.

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