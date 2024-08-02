Veolia lance une offre de rachat de ses obligations Oceane

Veolia Environnement SA VIE.PA :
* VEOLIA ENVIRONNEMENT LANCE UNE OFFRE DE RACHAT DE SES OBLIGATIONS OCEANE EXISTANTES À ÉCHÉANCE JANVIER 2025 DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE DE CONSTRUCTION D’UN LIVRE D’ORDRES INVERSÉ
* LE PRIX UNITAIRE INITIAL DE RACHAT DES OBLIGATIONS OCEANE 2025 SERA COMPRIS ENTRE 31,35 EUROS ET 31,58 EUROS
* OFFRE DE RACHAT EN NUMÉRAIRE DE SES OBLIGATIONS À OPTION DE CONVERSION ET/OU D’ÉCHANGE EN ACTIONS NOUVELLES OU EXISTANTES EN CIRCULATION ET VENANT À ÉCHÉANCE LE 1ER JANVIER 2025 POUR UN MONTANT CIBLE D’ENVIRON 350 MILLIONS D’EUROS
Texte original tinyurl.com/ycy5vfn7 Pour plus de détails, cliquez sur VIE.PA
(Rédaction de Gdansk)
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