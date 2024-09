Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Veolia: fin d'une campagne d'analyse de l'eau potable information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 09:17









(CercleFinance.com) - Anticipant une obligation des autorités sanitaires, Veolia annonce la fin de sa campagne d'analyse nationale pour établir un état des lieux de la présence des 20 PFAS réglementés dans l'eau potable en France, sur la base des seuils de qualité en vigueur.



Plus de 2.400 points de prélèvement d'eau potable gérés par Veolia, desservant plus de 20 millions d'habitants ont été analysés, et le groupe peut attester de la conformité de l'eau potable au regard des normes PFAS pour plus de 99% de ses points de prélèvement.



Veolia ajoute qu'il a décidé d'investir dans un dispositif de solutions avancées inédit qui compte plus de 30 unités de traitement mobiles pour apporter une réponse adéquate en cas d'émergence des pollutions sur le territoire.





Valeurs associées VEOLIA 29,49 EUR Euronext Paris -1,11%