 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

VEOLIA ENVIRONNEMENT : Le mouvement peut se poursuivre
information fournie par Day By Day 10/03/2026 à 05:04

CONTEXTE MOYEN TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la hausse. Les cours progressent toujours. Les objectifs suivants sont à 37,00 € et 40,45 €. La tendance serait invalidée sous le support à 25,00 €.

PREVISION COURT TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la hausse. Le MACD est positif, il confirme cette tendance. Le mouvement peut se poursuivre. Les objectifs suivants sont à 36,00 € et 36,87 €. La tendance serait invalidée sous le support à 31,30 €.


Dernier cours : 32.4
Support : 31.3 / 28.84
Resistance : 36 / 36.87
Opinion court terme : positive
Opinion moyen terme : positive

VEOLIA ENVIRONNEMENT : Le mouvement peut se poursuivre

VEOLIA ENVIRONNEMENT : Le mouvement peut se poursuivre

Valeurs associées

VEOLIA
32,400 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2026 Day By Day - Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Les informations et analyses produites par DayByDay ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de DayByDay ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. DayByDay est un bureau de recherche indépendant. Le lecteur est informé que DayByDay n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de son analyse.

Cette analyse a été élaborée par Day By Day et diffusée par BOURSORAMA le 10/03/2026 à 05:04:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    Les voitures électriques changent la donne pour les loueurs longue durée
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.03.2026 08:33 

    Moins d'entretien, vie plus longue, les voitures électriques modifient le modèle économique des loueurs longue durée, a expliqué François-Xavier Castille, vice-PDG du groupe de leasing Arval, qui a annoncé mardi un résultat net 2025 en nette baisse malgré une flotte ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Lindt & Sprüngli abaisse son objectif de ventes pour 2026 face aux incertitudes géopolitiques
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.03.2026 08:30 

    Le chocolatier suisse Lindt & Sprüngli a abaissé son objectif de ventes pour 2026, invoquant "les incertitudes géopolitiques" lors de la publication mardi de ses résultats annuels. Le groupe connu pour ses pralines Lindor et ses lapins de Pâques dorés table

  • Rodolphe Saadé à Mumbai le 17 février 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    CMA Media relance son projet de rapprochement de La Tribune et BFM Business
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.03.2026 08:28 

    Le groupe CMA Media veut réunir les rédactions numériques de son journal La Tribune et de sa chaîne télé BFM Business pour créer un pôle d'information économique commun, a-t-il annoncé lundi, quatre mois après le rejet par le personnel d'une première mouture du ... Lire la suite

  • La Caisse des dépôts, à Paris. ( AFP / LUIS ROBAYO )
    Logement social : CDC Habitat va changer de patron
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.03.2026 08:26 

    La Caisse des dépôts (CDC) va proposer de nommer à la tête de sa filiale dédiée à l'habitat Clément Lecuivre, actuellement directeur général de CDC Habitat, en remplacement d'Anne-Sophie Grave, selon un communiqué publié lundi. Cette nomination est soumise à l'approbation ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank