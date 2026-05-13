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L1: le PSG rafle son 14e titre et peut espérer un nouveau doublé historique
information fournie par AFP 13/05/2026 à 23:02

Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé célèbrent le but du Géorgien lors du match entre Lens et le PSG au stade Bollaert le 13 mai 2026 ( AFP / Francois LO PRESTI )

Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé célèbrent le but du Géorgien lors du match entre Lens et le PSG au stade Bollaert le 13 mai 2026 ( AFP / Francois LO PRESTI )

Mis sous pression par Lens, le Paris SG a empoché son 14e titre de champion de France mercredi, et peut désormais se tourner pleinement vers le doublé Ligue 1 - Ligue des champions.

Après une saison 2024-25 historique marquée par un premier sacre en Ligue des champions, le PSG caressait le grand espoir de bâtir une dynastie.

En décrochant leur cinquième titre d'affilée, les Parisiens ont rempli la première partie de leur mission, mais le plus dur reste devant eux, avec la finale de C1 contre Arsenal le 30 mai à Budapest.

Remporter le Championnat avec un budget qui écrase la concurrence était attendu, mais la domination du PSG n'a pas été aussi nette que les années précédentes.

Ses adversaires se sont montrés plus motivés que jamais à l'idée de se frotter au champion d'Europe, comme l'avait pressenti l'entraîneur Luis Enrique l'été dernier. Il a eu raison, et cette concurrence a eu un nom: Lens.

Le coach espagnol l'a répété tout au long de la saison: les difficultés rencontrées en Ligue 1 ne sont pas dues à une baisse de niveau du PSG mais à la saison fantastique de Lens. "Vous voulez un championnat plus disputé et c'est un championnat disputé. Lens continue de gagner des matchs et ce sera difficile jusqu'au dernier", disait-il encore fin avril.

- Défaites inhabituelles -

Mais d'autres raisons existent: une saison dernière à rallonge avec la Coupe du monde des clubs, une très courte préparation estivale, des blessures à la pelle, les absences longues de certains cadres (Dembélé, Hakimi) et une fatigue physique chronique.

Avec pour conséquence, des matches nuls plus nombreux et surtout des défaites inhabituelles, quatre au total dont trois depuis février: à Rennes (3-1) en février, qui avait déclenché une remontrance du Ballon d'or Ousmane Dembélé poussant ses coéquipiers à jouer plus collectif, celle contre Monaco (3-1) un mois plus tard et la dernière contre l'OL (2-1).

Sans oublier le revers lors du "Classique" (1-0) le 22 septembre - une première depuis 2011 au Vélodrome -, qui avait été quelque peu éclipsé par le sacre de Dembélé au Ballon d'or le même soir, ou l'élimination précoce en Coupe de France face au Paris FC en janvier.

Ces défaites semblaient refléter un épuisement général de l'effectif, avec la conséquence d'un jeu collectif moins impressionnant et moins huilé.

Les joueurs du PSG célèbrent le premier but du match contre Lens lors du match en retard de Ligue 1 au stade Bollaert le 13 mai 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Les joueurs du PSG célèbrent le premier but du match contre Lens lors du match en retard de Ligue 1 au stade Bollaert le 13 mai 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Mais grâce au travail du staff et à la montée en puissance des cadres et des remplaçants, Paris a redressé la barre en Ligue 1 et en Ligue des champions au début du printemps pour empocher ce nouveau titre.

Les Parisiens ont aussi profité de la baisse de régime des joueurs de Pierre Sage, qui ont commencé à perdre au moment où Paris gagnait de nouveau.

Le Championnat a permis aussi à Luis Enrique d'effectuer des rotations, nécessaires pour aller encore aussi loin en Ligue des champions.

- La Ligue 1, le laboratoire du PSG -

Sur la route d'un doublé, l'ossature du groupe parisien est restée quasiment inchangée par rapport à l'année dernière, même si les arrivées du gardien français Lucas Chevalier - N.1 mais devenu remplaçant au cours de la saison - et du défenseur ukrainien Illia Zabarnyi ont changé un peu la donne.

La joie de Gonçalo Ramos et du buteur Ibrahim Mbaye lors du match en retard de Ligue 1 entre Lens et le PSG au stade Bollaert le 13 mai 2026 ( AFP / Francois LO PRESTI )

La joie de Gonçalo Ramos et du buteur Ibrahim Mbaye lors du match en retard de Ligue 1 entre Lens et le PSG au stade Bollaert le 13 mai 2026 ( AFP / Francois LO PRESTI )

Zabarnyi, décevant lors de ses premiers mois, a permis tout de même de faire souffler le capitaine Marquinhos entre les matches de Ligue des champions. Il enregistre plus de 2.000 minutes de jeu en championnat et un grand nombre de titularisations.

La Ligue 1 a permis aussi de remettre en confiance Warren Zaïre-Emery, redevenu un maillon essentiel de l'effectif grâce à un physique impressionnant.

Les habituels remplaçants, Lucas Hernandez, Lee Kang-in ou Gonçalo Ramos ont fait le travail nécessaire, même s'ils ont souvent déçu. A l'inverse de Lucas Beraldo, qui a connu une surprenante fin de saison en étant repositionné au poste de sentinelle au milieu. Sans oublier les jeunes "titis" du centre de formation du PSG, Senny Mayulu ou Ibrahim Mbaye, qui ont aidé le club au moment où l'infirmerie était pleine.

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