Textile: la marque historique Afibel en liquidation judiciaire

( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Afibel, société nordiste de vente à distance de prêt-à-porter et pionnière de la mode inclusive, a annoncé mercredi sa liquidation judiciaire, après une longue agonie, mettant un point final à son histoire de plus de 70 ans.

"C'est avec une profonde émotion que nous vous annonçons aujourd'hui la liquidation judiciaire d'Afibel et la fin de notre activité" a écrit mercredi Afibel sur son compte Instagram.

"Le traitement des commandes en cours, des retours, des remboursements et du service après-vente est désormais soumis aux modalités de la procédure", a précisé la société sur son site internet, désormais indisponible.

L'entreprise, qui était spécialisée dans la mode pour seniors et les grandes tailles, comptait encore environ 100 salariés. Ses effectifs avaient été divisés par deux il y a quelques mois, dans le cadre d'un redressement judiciaire enclenché le 1er avril.

Créée dans les années 1950, Afibel avait connu une valse de propriétaires ces dernières années: après le groupe Damartex (maison mère de la marque Damart), de 2010 à 2023, la marque avait été vendue au groupe CFTI, qui l'avait lui-même cédée il y a un an à l'entrepreneur Franck Berrebi.

En 2010, au moment de son rachat par Darmartex, Afibel comptait près de 500 salariés.

Initialement, son placement en redressement judiciaire visait à fournir à Afibel un "cadre protecteur" pour mener à bien une transformation de fond en comble de son modèle d'activité, avait justifié l'entreprise en avril.