Violences et pillages : les ventes de vêtements en centre-ville ont plongé depuis le 17 octobre, selon les représentants des commerçants

L'activité se porte plutôt bien en périphérie, où les zones d'activité commerciale, ont enregistré une "progression de 6,1 %".

( ANP / JEROEN JUMELET )

Après une rentrée catastrophique, les manifestations du 17 octobre et leur cortège de dégradations ont interrompu le frémissement de l'activité des magasins d'habillement implantés en centre-ville et plombé leurs ventes, selon une étude de l'Alliance du commerce publiée jeudi 5 novembre.

Après une rentrée et un mois de septembre précédemment considérés comme "catastrophiques", le début du mois d'octobre avait connu un "rebond des ventes d'habillement" , notamment du fait du retour du froid, écrit l'organisation professionnelle qui réunit grandes enseignes de l'habillement et grands magasins. "Mais cette dynamique a été brutalement interrompue à partir du samedi 17 octobre", regrette l'Alliance du commerce dans un communiqué.

Les centres-villes ont le plus subi les dégradations et pillages survenus en marge des manifestations . Le chiffre d'affaires dans les centres-villes a plongé de 8 % depuis le 17 octobre, selon cette étude de Retail Int basée sur les remontées de 70 enseignes d'habillement représentant plus de 10.000 magasins.

"Vulnérabilité"

Des disparités sont à relever entre les différentes métropoles : -54 % de chiffre d'affaires pour les magasins marseillais , -34 % à Bordeaux ou encore -29 % à Lyon. À Paris, le recul du chiffre d'affaires est de 1,1 % avec des différences selon les quartiers : -41 % dans le quartier Opéra, -36 % à République et -29 % à Bastille.

Sur l'ensemble de la France, la fréquentation des enseignes a chuté de 13 % en octobre.

Ces chiffres "illustrent la vulnérabilité particulière des commerces de centre-ville face aux perturbations de l'activité et à la dégradation du climat de confiance", selon l'Alliance du commerce. En effet, l'activité se porte bien dans les zones d'activité commerciale, souvent situées en périphérie des villes qui enregistrent une "progression de 6,1 %".

"Sur l'ensemble du mois d'octobre, les enseignes d'habillement du panel Retail Int. pour l'Alliance du Commerce enregistrent un recul de leur chiffre d'affaires en magasin de 0,4 % par rapport à octobre 2025", relève l'étude.

Selon le dernier bilan communiqué par CCI France, 2.488 commerces ont été dégradés le 17 octobre, 50 le 24 octobre et 27 le 31 octobre. Parmi eux, 1.161 ont été pillés, saccagés voire incendiés.