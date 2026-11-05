Veolia: Ebitda à neuf mois +5,1% avec l'international et les activités eau

Le logo de Veolia Environnement est visible au siège social de l'entreprise, à Aubervilliers, près de Paris
Veolia a fait état jeudi d'une hausse de son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) des neuf premiers mois de l'année et d'une amélioration de sa marge, le groupe citant notamment la croissance à l'international, la performance des activités Eau pendant l’été, ainsi que l'effet commerce et volumes.
Le spécialiste français de la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie a publié un Ebitda à neuf mois de 5,40 milliards d'euros, en hausse de 5,1% sur un an, pour une marge d'Ebitda à 16,2%, en hausse de 50 points de base (pbs).
"Veolia a enregistré une forte croissance au troisième trimestre, avec un chiffre d’affaires en hausse de 5,0%, porté notamment par la performance de nos activités internationales et dans l’eau", a déclaré le directrice générale, Estelle Brachlianoff, citée dans un communiqué.
Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs 2026.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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