Veolia: Ebitda à neuf mois +5,1% avec l'international et les activités eau

Le logo de Veolia Environnement est visible au siège social de l'entreprise, à Aubervilliers, près de Paris

Veolia a ‌fait état jeudi d'une hausse ​de son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) des neuf premiers mois ​de l'année et d'une amélioration de sa marge, ​le groupe citant ⁠notamment la croissance à l'international, la ‌performance des activités Eau pendant l’été, ainsi que l'effet commerce et ​volumes.

Le ‌spécialiste français de la gestion ⁠de l'eau, des déchets et de l'énergie a publié un Ebitda à neuf ⁠mois de ‌5,40 milliards d'euros, en hausse ⁠de 5,1% sur un an, ‌pour une marge d'Ebitda à ⁠16,2%, en hausse de 50 ⁠points de ‌base (pbs).

"Veolia a enregistré une forte croissance au ​troisième trimestre, ‌avec un chiffre d’affaires en hausse de 5,0%, porté ​notamment par la performance de nos activités internationales et dans ⁠l’eau", a déclaré le directrice générale, Estelle Brachlianoff, citée dans un communiqué.

Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)