Veolia double la taille de son activité de déchets dangereux aux États-Unis

Veolia, acteur dans les services à l'environnement, a finalisé l'acquisition de Clean Earth, une entreprise spécialisée dans la gestion des déchets dangereux, secteur de plus en plus crucial pour la compétitivité industrielle, la santé publique et la sécurité environnementale aux États-Unis et dans le monde.

Cette opération double la présence de Veolia dans le secteur des déchets dangereux aux États-Unis et porte le chiffre d'affaires total du groupe dans le pays à 6,3 milliards de dollars , renforçant ainsi sa présence internationale tout en améliorant sa capacité à proposer de nouveaux services, des gains d'efficacité et des solutions intégrées à ses clients.

Déjà le plus important fournisseur mondial de services et de technologies en matière de gestion des déchets dangereux, le groupe devient désormais le deuxième acteur aux Etats-Unis et ouvre une nouvelle phase de sa croissance dans le pays.

La transaction devrait être accrétive à partir de 2027 en excluant les ajustements liés à l'allocation du prix d'achat. Veolia confirme également tous les objectifs financiers annoncés liés à l'intégration, y compris les synergies attendues.

"Cette transaction est particulièrement significative au moment où les États-Unis et le monde font face à des défis sans précédent en matière de sécurité environnementale, qui mettent à l'épreuve les limites de notre résilience et de notre compétitivité. Elle renforce notre position sur le marché américain des déchets dangereux en pleine croissance, libère un fort potentiel de création de valeur et rapproche nos offres des secteurs les plus dynamiques de l'économie américaine. Combinée à l'accélération de notre programme de rotation d'actifs, cette opération renforce la capacité de Veolia à répondre à la demande croissante en matière de sécurité environnementale", a déclaré Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia.

Un réseau de traitement élargi

Veolia double ses offres en matière de gestion des déchets dangereux et étend son réseau de service et de traitement pour les clients aux quatre coins du pays, y compris dans de nouvelles régions telles que le Nord-Ouest Pacifique. Cela permettra d'apporter des solutions avancées de traitement, d'élimination et de gestion de bout en bout des déchets à davantage de clients, ouvrant de nouvelles opportunités commerciales, améliorant la logistique et renforçant sa capacité à servir les principaux clients du secteur du commerce de détail et de la santé à travers leurs opérations nationales.

Le numéro 1 mondial des prestations de services à l'environnement propose désormais des services de gestion des déchets dangereux dans plus de 150 sites à travers les États-Unis, avec six unités d'incinération à haute température autorisées par la RCRA, 33 installations de traitement autorisées par l'EPA et plus d'un millier de permis d'exploitation pour répondre aux besoins des clients. Cela reflète la nature complémentaire du portefeuille de Clean Earth qui va permettre de créer davantage de valeur ajoutée pour les clients.

A la suite de la finalisation de cette acquisition, Veolia vise :

- 120 MUSD de synergies d'ici la quatrième année, soutenus par un solide historique d'intégration

- une relution du BPA avant affectation du prix d'acquisition à partir de 2027

- un EBITDA du groupe pour les déchets dangereux qui devrait croître à un TCAC d'au moins 10% sur la période 2024-2027

Chiffres clés sur cette acquisition :

- valeur d'entreprise de 3 MdsUSD (soit environ 2,6 MdsEUR), représentant x9,8 l'EBITDA estimé 2026 après synergies normatives

- taille 2 fois supérieure à celle de Veolia US Hazardous Waste, devenant le deuxième acteur aux États-Unis. L'entreprise américaine Clean Harbors est le numéro 1 de ce marché.

- le chiffre d'affaires mondial de Veolia dans les déchets dangereux atteindra 5,2 MdsEUR, avec une marge d'EBITDA portée à 17%