Tennis/Roland-Garros: Parry, dernière Française en lice, éliminée en 8e de finale

Diane Parry au Roland Garros
par Vincent Daheron
Diane Parry, la dernière Française en lice à Roland-Garros, a été éliminée lundi en huitièmes de finale par la qualifiée polonaise Maja Chwalinska, 114e joueuse mondiale (6-3, 6-2).
Un an après le parcours surprise de Loïs Boisson jusqu'en demi-finales, il n'y aura pas de Tricolores en quarts de finale de la 125e édition du tournoi parisien.
Tombeuse de la sixième joueuse mondiale Amanda Anisimova au troisième tour (6-3, 4-6, 7-6 (3)), Diane Parry est passée à côté de son premier huitième de finale en Grand Chelem. La 92e mondiale a été perturbée par le jeu tout en variations de la surprenante Polonaise de 24 ans, peu avare en amorties.
Maja Chwalinska, dont c'est la première participation au Grand Chelem parisien, a breaké une première fois en fin de premier set pour mener 5-3, avant de conclure sur son service. Dans la seconde manche, elle a effacé l'unique balle de break de Diane Parry au cours du match, avant de remporter les cinq derniers jeux pour sceller son succès en 1h33.
Première qualifiée à rejoindre les quarts de finale de Roland-Garros depuis 2020, Maja Chwalinska affrontera la Russe Anna Kalinskaya.
(Reportage de Vincent Daheron)
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