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Tennis/Roland-Garros: Parry, dernière Française en lice, éliminée en 8e de finale
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 16:46

Diane Parry au Roland Garros

Diane Parry au Roland Garros

par Vincent Daheron

Diane Parry, la dernière Française en lice ​à Roland-Garros, a été éliminée lundi en huitièmes de finale par la qualifiée polonaise Maja Chwalinska, ​114e joueuse mondiale (6-3, 6-2).

Un an après le parcours surprise de ​Loïs Boisson jusqu'en demi-finales, ⁠il n'y aura pas de Tricolores en quarts ‌de finale de la 125e édition du tournoi parisien.

Tombeuse de la sixième joueuse ​mondiale Amanda ‌Anisimova au troisième tour (6-3, 4-6, 7-6 (3)), ⁠Diane Parry est passée à côté de son premier huitième de finale en Grand Chelem. La 92e ⁠mondiale a ‌été perturbée par le jeu tout en ⁠variations de la surprenante Polonaise de 24 ‌ans, peu avare en amorties.

Maja Chwalinska, ⁠dont c'est la première participation au Grand ⁠Chelem parisien, ‌a breaké une première fois en fin de ​premier set pour mener ‌5-3, avant de conclure sur son service. Dans la seconde manche, ​elle a effacé l'unique balle de break de Diane Parry au cours du match, ⁠avant de remporter les cinq derniers jeux pour sceller son succès en 1h33.

Première qualifiée à rejoindre les quarts de finale de Roland-Garros depuis 2020, Maja Chwalinska affrontera la Russe Anna Kalinskaya.

(Reportage ​de Vincent Daheron)

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