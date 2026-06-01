Maladies musculaires: Servier annonce un rachat d'au moins 1,55 milliard de dollars aux Etats-Unis

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le laboratoire français Servier annonce lundi avoir conclu un accord avec l'entreprise américaine Edgewise Therapeutics en vue d'acquérir son activité dystrophie musculaire ainsi qu'un traitement expérimental pour deux troubles musculaires génétiques graves, comprenant un paiement initial de 1,55 milliard de dollars.

"Cette acquisition comprend les équipes de l’activité dystrophie musculaire d’Edgewise Therapeutics, ainsi que le sevasemten", un traitement en développement pour les personnes vivant avec la dystrophie musculaire de Becker et la maladie de Duchenne, maladies génétiques qui provoquent un affaiblissement des muscles, selon un communiqué.

L'accord prévoit un paiement initial de 1,55 milliard de dollars (1,33 milliard d'euros) qui pourra être complété par des paiements conditionnés à l'atteinte de certaines étapes réglementaires et commerciales, pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars (0,94 M EUR), détaille le communiqué.

La transaction, qui a été approuvée par les instances de gouvernance respectives des deux sociétés, devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2026, après autorisation des autorités réglementaires.

"Cette acquisition soutient l’ambition stratégique de Servier dans les maladies neurologiques rares pour les patients ayant d’importants besoins médicaux non satisfaits", souligne le deuxième laboratoire pharmaceutique français qui s'est positionné sur les cancers rares et sur les maladies neurologiques rares incluant notamment les épilepsies réfractaires, les troubles du spectre autistique, les troubles du mouvement et les maladies neuromusculaires.

Pour accélérer son recentrage sur les traitements innovants en oncologie et en neurologie, Servier avait indiqué vouloir utiliser le fruit de la vente estimée entre 800 millions et un milliard d'euros de sa filiale de médicaments génériques Biogaran au fonds d’investissement européen BC Partners. L'opération a été finalisée au début de l'année.

Spécialisée dans les maladies musculaires, Edgewise Therapeutics, dont la capitalisation boursière dépasse 3,6 milliards de dollars, développe des traitements innovants pour les dystrophies musculaires et les affections cardiaques graves.

La dystrophie musculaire de Becker est un trouble génétique rare, qui provoque une perte musculaire progressive, pour lequel il n’existe actuellement aucun traitement approuvé.

La dystrophie musculaire de Duchenne est un trouble musculaire plus grave, qui commence dès la petite enfance et entraîne la perte de la capacité à marcher dès le début de l’adolescence.

Le symptôme principal de ces deux dystrophies musculaires les plus fréquentes, qui touchent les garçons, est une faiblesse des muscles, y compris le muscle cardiaque et les muscles respiratoires.

En avril, Servier avait annoncé le rachat de la société américaine Day One Biopharmaceuticals, sa plus grosse acquisition à ce jour, évaluée à 2,5 milliards de dollars (2,1 mds EUR).